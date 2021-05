Ponte di Legno, recuperato escursionista in difficoltà al Gavia

giovedì, 6 maggio 2021

Ponte di Legno – Mobilitazione nella serata di ieri per il recupero di un escursionista in difficoltà sulla strada che porta al passo Gavia (tuttora chiusa), che ha chiesto aiuto al 112 NUE. L’escursionista era infreddolito e non riusciva più a scendere a valle dalla zona della galleria, così sono stati allertati il Soccorso Alpino della Stazione di Ponte di Legno e della Delegazione Bresciana, i vigili del fuoco del distaccamento di Ponte di Legno e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Trento.

Sul posto è giunta l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza che ha stabilizzato l’escursionista, stremato dopo una giornata di cammino e impaurito dall’idea del trascorrere la notte all’addiaccio con temperature ancora rigide, e l’ha trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.