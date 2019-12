Operazioni dei carabinieri nel Bresciano: un arresto e maxi multa

lunedì, 23 dicembre 2019

Brescia – Due operazione dei carabinieri del comando provinciale di Brescia e delle diverse Compagnie e stazioni, con un arresto e una maxi multa.

Brescia: ruba un portafogli e viene arrestato dai carabinieri

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia hanno arrestato un giovane marocchino, residente a Gavardo (Brescia), già noto alle forze dell’ordine, per furto con destrezza. Il ragazzo, in cerca di facile guadagno, dopo avere adocchiato la sua preda, un’anziana signora intenta a fare acquisti per il Natale, la seguiva all’interno di un negozio di via Martiri della Libertà e con abilità le sottraeva il portafoglio dalla borsetta allontanandosi successivamente indisturbato. Lo scaltro borseggiatore non aveva però fatto i conti con un coraggioso cittadino che accortosi del reato pedinava a distanza il ladro monitorandone i movimenti che comunicava passo passo alla centrale operativa dei Carabinieri di Brescia dalla quale riceveva a sua volta indicazioni. Grazie all’inconsueto servizio di osservazione e controllo la pattuglia del Radiomobile riusciva a rintracciare l’extracomunitario nei presso della locale stazione Ferroviaria intento a controllare il bottino. Veniva pertanto arrestato mentre la refurtiva, integralmente recuperata, 350 euro in contanti, immediatamente restituita alla vittima. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Procacciatori di contratti Energia e Gas porta a porta petulanti ma anche non in regola, multe per 15mila euro

Ultimamente il comandante della stazione carabinieri di Dello (Brescia) nel corso degli incontri con gli anziani presso le sedi dei Municipi, nell’ambito dell’iniziativa di vicinanza al cittadino, aveva ascoltato diverse lamentele per i modi scortesi, sgarbati ed a dir poco maleducati di un venditore porta a porta di contratti Energia, Gas e Telefono. Le lamentele non sono rimaste inascoltate e quando come di consueto è giunta la segnalazione, da parte di nota azienda attiva nel procacciare clienti per terze parti, della presenza del venditore porta a porta il Comandante di Stazione ha deciso di controllarlo nella sua attività. Rintracciato il soggetto durante una vendita il tutto non si è fermato ad una ramanzina ma sono state costatate diverse violazioni amministrative, quale la mancata esposizione del tesserino di riconoscimento, la mancata emissione dello stesso e l’aiuto da parte di altro soggetto non in regola con la posizione sui lavoratori dipendenti D.L.vo 114/1998 e D.L.vo 59/2010. Sanzioni amministrativi per un ammontare di 15.492 euro a carico della Società di intermediazione.