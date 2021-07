domenica, 18 luglio 2021

Lana – Delitto in una casa di riposo dell’Alto Adige. Nel tardo pomeriggio un uomo si è scagliato contro Maria Waschler, 78 anni, al Lorenzerhof di Lana (Bolzano). E’ stato arrestato dai carabinieri ed era entrato nel giardino impugnando un coltello da cucina. Per la donna non c’è stato nulla da fare.