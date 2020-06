Omicidio di Esine, Bettino Puritani resta in carcere

sabato, 6 giugno 2020

Esine - Bettino Puritani, il 53enne che lunedì scorso a Esine (Brescia) ha ucciso con una roncola il suo ospite ai domiciliari, Vincenzo Arrigo, 58 anni, non ha agito per legittima difesa. Lo sostiene il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Brescia Lorenzo Benini che ha sciolto la riserva e respinto la richiesta di scarcerazione chiesta dall’avvocato Marino Colosio, legale di Bettino Puritani, detenuto nel carcere di Canton Mombello a Brescia. La lite tra i due è scoppiata per una questione di mozziconi, ma secondo il Gip non ci sarebbe la legittima difesa. Bettino Puritani è accusato di omicidio volontario. Ora il legale di Puritani potrebbe fare ricorso al Riesame.