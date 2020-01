lunedì, 13 gennaio 2020

Nogaredo – Incidente nella notte a Nogaredo (Trento): un 27enne residente nel capoluogo trentino è rimasto ferito in uno schianto in via Brancolino. Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 Trentino Emergenza e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. Il 27enne è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi riportati nello schianto. Le sue condizioni non sono gravi.