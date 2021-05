Nigeriano arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Bolzano

mercoledì, 12 maggio 2021

Bolzano – Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato, nella stazione di Bolzano, un cittadino nigeriano di 26 anni ricercato per violazione delle leggi in materia di stupefacenti dalla locale Autorità Giudiziaria. Il ragazzo, entrando in stazione ferroviaria, ha trovato all’ingresso gli agenti impegnati nei controlli ai viaggiatori.

Da un controllo nella banca dati è emerso che lo straniero, oltre ad essere pregiudicato, era ricercato dovendo scontare 2 anni, 7 mesi e 25 giorni di carcere e provvedere al pagamento di una multa di 14mila euro, a seguito di una misura restrittiva emessa dalla Procura della Repubblica di Bolzano solo una settimana fa.

La persona, residente nella provincia di Latina, è stata condotta nel carcere di Bolzano a disposizione della Procura della Repubblica altoatesina.