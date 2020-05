Mezzocorona piange Francesco Trapin

giovedì, 28 maggio 2020

Mezzocorona – Riconosciuta la vittima dell’incidente avvenuto martedì pomeriggio sulla Gardesana a Salò: il ciclista che ha perso la vita è Francesco Trapin, 73 anni, trentino da poco trasferitosi nel Bresciano.

La Polizia locale di Salò ha indagato per dare il nome alla vittima della tragedia di martedì: il 73enne era molto conosciuto a Mezzocorona (Trento), da dove dallo scorso marzo si era spostato a risiedere a Gargnano.

La tragedia è avvenuta a Salò: le indagini sono ancora in corso, all’origine di tutto potrebbe esserci un malore fatale per la vittima che non aveva con sè alcun documento, l’incidente ha poi coinvolto il ciclista e un camion.