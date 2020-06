Maxi sequestro di cocaina al Brennero, 53enne arrestato

domenica, 14 giugno 2020

Bressanone – Blitz anti-droga e maxi sequestro al Brennero: la Guardia di Finanza di Bressanone hanno fermato un 53enne residente fuori regione mentre faceva rientro in Italia: al posto della ruota di scorta nel bagagliaio dell’auto nascondeva 33 chili di cocaina in 30 pacchetti.

La perquisizione ha permesso il loro rinvenimento in una botola che si apriva azionando il pulsante che sbrina il lunotto, sequestrati anche mille euro in contanti. Sul mercato la sostanza avrebbe potuto fruttare più di 5 milioni di euro. Dopo l’arresto, l’uomo è in carcere a Bolzano.