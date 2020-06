Maltempo in Valchiavenna e Valtellina, decine di interventi dei vigili del fuoco

domenica, 7 giugno 2020

San Giacomo Filippo – Interventi in Valchiavenna e Valtellina per le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute nelle ultime ore. A preoccupare è l’esondazione del torrente Olcera a San Giacomo Filippo (Sondrio) che ha trascinato sulla statale 36 dello Spluga terra e detriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Mese (Sondrio) che hanno ripulito la strada effettuando anche altre operazioni, con il taglio di alcune piante pericolanti sulla sede stradale.

L’ondata di maltempo ha creato preoccupazioni anche in altre zone della Valtellina, sono tenuti sotto controllo tutti i corsi d’acqua, in particolare a Chiesa in Valmalenco, Teglio e Aprica. In alta Valtellina – con il crollo delle temperature – è tornata la neve al passo dello Stelvio nel tardo pomeriggio e in serata che ha reso felici gli operatori. In questi giorni sulle piste del ghiacciaio si stanno allenando gli atleti azzurri che hanno avviato la preparazione in vista della nuova stagione agonistica.