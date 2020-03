Madesimo, compleanno ai tempi del coronavirus: denunciate sei persone

mercoledì, 25 marzo 2020

Madesimo – Controlli per l’emergenza COVID-19 in Val Chiavenna ed in Valle Spluga da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Chiavenna chiamati a effettuare controlli finalizzati al rispetto delle limitazioni emanate per contenere i contagi.

È proprio nel corso di questi controlli che i carabinieri vengono attirati da una colonna di fumo anomala nella località di Isola di Madesimo. I carabinieri della Stazione di Campodolcino sorprendono così un gruppo di 6 amici, ritrovatisi per festeggiare il compleanno di uno loro, intenti a preparare carne alla piota e bevendo birra, in spregio ai divieti imposti per contenere l’emergenza del Coronavirus.

Il gruppo, che si era portato al seguito delle motoslitte, avevano passato la giornata in montagna per poi riunirsi nella seconda casa di un uomo di 47 anni, il più anziano del gruppo.

I carabinieri identificano, oltre al proprietario di casa, un giovane di 27 anni di Dubino con la sua ragazza di 22 anni di Trezzone (Como), un uomo di 42 anni di Isola di Madesimo e due ragazze di 22 anni di Monza ma domiciliate in Madesimo.

Tutti e sei sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità in relazione al D.P.C.M. riguardante il COVID 19.