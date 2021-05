giovedì, 13 maggio 2021

Sondrio – Lite nel centro storico di Sondrio, due persone sono state sentite dagli agenti della questura di Sondrio che stanno cercando di chiarire quanto accaduto. Movimentato episodio in serata a Sondrio per una lite nella zona del ponte sul Mallero, in piazza Garibaldi. Sul posto è giunta un’ambulanza e gli agenti della questura che hanno ricostruiti i fatti. Una persona di 36 anni ha riportato delle contusioni ed è stata medicata sul posto. In questura sono stati sentiti i due litiganti.