Lagorai, furti di sci sulle piste: 55enne denunciato per ricettazione dai carabinieri

giovedì, 2 gennaio 2020

Lagorai – I Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio, coordinati dal Comando Provinciale di Trento, hanno denunciato in stato di libertà una persona.

I carabinieri della Stazione di Castello Tesino avevano preso una denuncia del furto di un paio di sci di pregevole valore (circa 1300 euro il paio) avvenuto sul Lagorai, località Marande nel Tesino.

Subito i carabinieri si sono messi alla ricerca della refurtiva. L’esperienza del comandante della Stazione Carabinieri Tesino, lo ha portato a controllare nell’immediato i siti on line di vendita. Solo dopo una meticolosa ricerca è riuscita a rintracciare tre paia di sci, che erano da poco stati messi in vendita sul sito “subito.it” e tra cui un paio simili a quello rubato.

Approfondendo la cosa, grazie alla collaborazione dei Comandi Carabinieri limitrofi la Stazione del Tesino è venuta a conoscenza che anche ad altri due cittadini erano stati, rubati degli scii, sempre nella stessa località.

Pertanto, si rendeva necessario effettuare le immediatamente le verifiche del caso, altrimenti si rischiava di non trovare più la merce. Veniva quindi dato un appuntamento nel pomeriggio del primo giorno dell’anno, al venditore, risultato poi essere un 55enne, residente in Veneto, ma originario della bassa Valsugana, già noto alle forze dell’ordine. Questi invece di trovare dei possibili acquirenti, si è trovato di fronte i carabinieri del Tesino, che riconoscevano gli sci rubati e, conseguenzialmente, lo hanno denunciato per ricettazione.

La merce del valore totale di 4500 euro circa, veniva restituita immediatamente ai legittimi proprietari, che potevano tornare a sciare in queste bellissime giornate d’inizio anno.