Intossicazione etilica, 27enne soccorso a Montecampione

domenica, 5 gennaio 2020

Artogne – Intossicazione etilica, con intervento dell’equipe medica del 118 e delle forze dell’ordine nella notte a Montecampione, in comune di Artogne (Brescia). Poco prima delle 3 è stato chiesto l’intervento del 112 NUE e sul posto sono state inviate un’ambulanza di Camunia Soccorso e un’automedica dall’ospedale di Esine per soccorrere un 27enne. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Il 27enne è stato accompagnato all’ospedale di Esine per le cure del caso.

Altri episodi anloghi sono accaduti sempre nella notte a Desenzano del Garda e Lonato, con intossicazione etilica di giovani, dopo una serata trascorsa con gli amici. In entrambi i casi sono stati ricoverati all’ospedale di Desenzano.