Infortunio in un’azienda di Pian Camuno, ferito 48enne

venerdì, 29 maggio 2020

Pian Camuno – Infortunio in un’azienda di Pian Camuno (Brescia): un operaio di 48 anni è rimasto vittima di un infortunio in fabbrica, mentre stava caricando dei tubi in ferro su un mezzo pesante.

Sul posto sono arrivati l’eliambulanza dalla centrale operativa di Brescia, un’automedica e un’ambulanza con l’equipe medica del 118 che ha stabilizzato il ferito. Poi è stato trasportato all’ospedale di Esine.

I carabinieri hanno effettuato una ricostruzione di quanto accaduto alla presenza dei tecnici di Asst della Montagna. Le condizioni dell’operaio non sono gravi.