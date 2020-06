martedì, 16 giugno 2020

Valdidentro – Inciampa nel giardino di casa sua e precipita da un muretto, grave una donna di 55 anni, soccorsa e trasportata agli Spedali Civili di Brescia. L’incidente è accaduto in via Morzaglia a Valdidentro (Sondrio) e sul posto sono giunti un’ambulanza del 118, l’elisoccorso, i carabinieri della Stazione di Bormio. La donna P. D. C., conosciuta in Alta Valtellina, ha riportato alcuni traumi facciali ed è stata trasportata agli Spedali di Brescia dove è stata trattenuta per accertamenti.