lunedì, 23 marzo 2020

Endine Gaiano – Le fiamme hanno divorato cinque ettari di canneto a lato del lago amato da Bergamaschi e Bresciani. I vigili del fuoco di Lovere (Brescia) e squadre Aib. Sono in corso indagini e non è esclusa la mano di un piromane oppure di alcune persone che hanno in mondo involontario il fuoco. In questo periodo è in vigore il divieto di accendere qualsiasi falò per il periodo alquanto siccitoso. Anche su questo fronte saranno intensificati i controlli,