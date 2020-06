Immigrazione clandestina, a Vipiteno due cinesi arrestati dalla Polizia

giovedì, 4 giugno 2020

Vipiteno – La sottosezione della Polizia Stradale di Vipiteno ha arrestato due cittadini cinesi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento immigrazione clandestina.

Una pattuglia dipendente dalla Sottosezione Polizia Stradale di Vipiteno, durante un servizio di vigilanza stradale, ha infatti posto l’alt ad un’autovettura in carreggiata sud, il cui conducente non si è fermato proseguendo la marcia. La pattuglia è riuscita a fermare il veicolo presso l’area di servizio “Plose” sita al km 42 dell’A22 nel Comune di Varna.

A bordo dell’autovettura vi erano quattro persone di nazionalità cinese. Una di esse improvvisamente è scesa dal veicolo e, scavalcando il securvia, si è data alla fuga. L’uomo veniva prontamente inseguito, raggiunto e bloccato dagli operatori che, a causa delle resistenze del fuggitivo, riportavano lesioni.

La persona fuggita e bloccata, proveniente dall’Olanda e priva di documenti, veniva tratta in arresto per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre veniva altresì tratta in arresto un’altra delle persone fermate, residente in Olanda, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

All’interno dell’autovettura, infatti, gli operatori hanno rinvenuto la somma di 4.810 euro che, unitamente al veicolo, venivano sottoposti a sequestro. L’uomo arrestato per violenza e resistenza veniva condotto nella Casa circondariale di Bolzano e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo.