Gussago, pizzeria aperta nonostante i divieti: intervengono i carabinieri, sei denunciati

domenica, 22 marzo 2020

Gussago – Sospesa l’attività di una pizzeria aperta nonostante i divieti. I carabinieri della Stazione di Gussago, a seguito dei controlli effettuati nei giorni scorsi, hanno notificato al titolare di una pizzeria del luogo il provvedimento di sospensione dell’attività per giorni quindici disposto dalla Prefettura di Brescia.

Il provvedimento è scaturito a seguito dei controlli a tappeto compiuti sul territorio da parte degli stessi militari dell’Arma, subito dopo la promulgazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contrasto al covid19.

I militari la sera del 13 marzo scorso, hanno accertato che una pizzeria d’asporto sita in quella via IV novembre era rimasta aperta al pubblico fornendo altresì un servizio di somministrazione a cinque giovani, poco più che maggiorenni, alcuni dei quali residenti in altri Comuni.

I Carabinieri, oltre a segnalare la violazione alla Prefettura di Brescia, hanno denunciato in stato di libertà il proprietario del locale e i cinque avventori per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, ai sensi dell’art. 650 codice penale.