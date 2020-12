Frassilongo: trovata priva di vita Agitu Ideo Gudeta

martedì, 29 dicembre 2020

Frassilongo – E’ stata ritrovata priva di vita Agitu Ideo Gudeta, 42 anni, originaria dell’Etiopia e da anni residente in Trentino. In serata la 42enne è stata ritrovata cadavere nella sua abitazione a Frassilongo, in provincia di Trento. Dai primi accertamenti sarebbero state trovate ferite sul corpo e la pista che gli inquirenti stanno seguendo è quella dell’omicidio. Sul posto sono presenti i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Trento.

La storia di Agitu Ideo Gudeta (nella foto) aveva commosso l’Italia: nel 2010 era fuggita dall’Etiopia dopo aver ricevuto minacce dal governo e aveva avviato un’attività agricola ed era titolare dell’azienda “La capra felice” nella Valle dei Mocheni. Due anni fa aveva ricevuto minacce a sfondo razziale, insulti, danneggiamenti e aggressioni fisiche e aveva ricevuto grande solidarietà.