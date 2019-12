Forcola, tecnici e impresa già al lavoro sulla frana di Sirta

martedì, 24 dicembre 2019

Forcola - Dopo la frana in località Sirta di Forcola (Sondrio) sono stati effettuati i sopralluoghi da parte dei tecnici e la Provincia di Sondrio ha affidato l’incarico a una ditta specializzata per le operazioni di disgaggio e di messa in sicurezza della zona legata allo smottamento. I lavori dovrebbero completarsi entro fine anno.

La frana che si è staccata sabato scorso – alle 22.15 – in località Sirta nel territorio comunale di Forcola ha una vasta dimensione, con oltre 5.000 metri cubi di terra, roccia e fango ed ha invaso la provinciale senza però fare danni a persone.

Non ci sono state vittime, anche se alta è stata la preoccupazione e le forze dell’ordine hanno effettuato ricerche, e avuto esito positivo, delle persone che sono transitate sulla strada provinciale.