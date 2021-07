Evade da una comunità, arrestato nel Bresciano 26enne

giovedì, 22 luglio 2021

Brescia – Evade da comunità dove era affidato in prova, 26enne italiano arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Brescia. Il 26enne era ricercato a causa di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova a seguito di una condanna per vari furti.

L’uomo, che si è presentato spontaneamente presso l’Ufficio della Polfer di Brescia, ha riferito ai poliziotti di essersi allontanato da una comunità di recupero cui era affidato in prova.

Dal controllo in banca dati è emerso che il 26enne era destinatario di un ordine di carcerazione, in aggravamento alla misura alternativa alla detenzione. L’uomo è stato accompagnato al Carcere di Brescia.

Presentato il bilancio annuale dell’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria in Lombardia nel 2020

La Polizia Ferroviaria lombarda fa un bilancio dell’attività svolta nel 2020: prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza nelle stazioni, servizi di scorta a bordo treno, contravvenzioni per violazione al regolamento di polizia ferroviaria, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso e rintraccio di persone scomparse. Sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano l’attività ordinaria che ogni giorno viene svolta dai poliziotti della “Specialità Ferroviaria”, a cui si sono aggiunte numerose giornate di controlli straordinari come quelle organizzate durante le festività natalizie e di fine anno.

Particolarmente intensa è stata l’attività di controllo in ambito ferroviario a seguito delle disposizioni emanate per il contenimento della pandemia da Covid-19: in questo specifico ambito la Polfer Lombardia ha impiegato i propri operatori su tutta la Regione controllando 451.696 viaggiatori con 2.005 sanzioni elevate.