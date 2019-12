Espulsioni e controlli straordinari della Polizia di Brescia

sabato, 21 dicembre 2019

Brescia – Continuano inoltre i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Questore di Brescia e finalizzati al monitoraggio dei luoghi di possibile aggregazione per soggetti a rischio che hanno portato ai seguenti risultati.

Durante i servizi, sono state identificate 64 persone, di cui 17 con precedenti di Polizia, ed è stato controllato un esercizio commerciale. Inoltre, gli espulsi di questa settimana sono sei: tre accompagnati direttamente alla frontiera, mentre gli altri tre con trattenimento presso i C.P.R. di Gorizia, Roma e Trapani.

In particolare, un cittadino tunisino arrestato dalla Squadra Mobile di Brescia per spaccio di stupefacenti condannato al divieto di dimora in Brescia con N.O. all’espulsione. Emesso provvedimento di espulsione con Trattenimento presso il C.P.R. di Trapani.

Una cittadina moldava è stata rintracciata dalla squadra volante durante controllo ed è stato quindi emesso il provvedimento di espulsione con trattenimento presso il C.P.R. di Roma “Ponte Galeria”.