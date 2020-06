Droga, i carabinieri arrestano tunisino a Collio

sabato, 13 giugno 2020

Collio – I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Gardone hanno effettuato nei giorni scorsi, nella zona dell’alta Val Trompia, svariati servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. In particolare nel comune di Collio, grazie a vari servizi in abiti civili, i militari hanno ricostruito un giro di sostanze stupefacenti organizzato da un uomo tunisino di 45 anni, tratto in arresto proprio per detenzione ai fini di spaccio. Nella sua abitazione sono stati trovati 15 grammi di cocaina suddivisa già in dosi pronte per la vendita, 11 piantine di cannabis indica e quasi quattromilacinquecento euro in contati, frutto dell’attività illecita. L’Autorità Giudiziaria di Brescia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.