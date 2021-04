Drammatici incidenti stradali nel Bresciano, tre morti

venerdì, 30 aprile 2021

Desenzano – Terza vittima in un incidente stradale nel Bresciano in meno di sette ore. Il primo all’alba a Rezzato sulla statale 45 bis Gardesana, dove ha perso la vita un uomo di 50 anni, il secondo sulla A4 dove è deceduto un ha perso la vita un 45enne sull’autostrada A4 tra i caselli di Desenzano del Garda e Brescia Est, dopo esser stato travolto da una vettura che non si è fermata e poi da un camion.

L’uomo era sceso dall’auto per un guasto ed è stato investito mentre metteva a terra il triangolo. Il conducente dell’auto che ha travolto una prima volta il 45enne non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. Subito dopo un camion ha investito l’automobilista che è deceduto. L’incidente ha creato lunghe code.

Il terzo incidente – sempre lungo,la A4 tra caselli di Brescia Centro e Brescia Est – dove ha perso la vita un uomo di 50 anni e sulla dinamica sono ancora in corso i rilievi della Polizia stradale.