domenica, 9 maggio 2021

Morbegno – Doppio intervento per soccorrere due persone in Valtellina a metà mattina: il primo intervento attorno alle 10.30 a Gerola Alta (Sondrio) per soccorrere un 32enne, il secondo poco dopo le 11 sulle montagne di Morbegno (Sondrio) per recuperare un alpinista precipitato.

Nel primo intervento – oltre ai tecnici del Soccorso Alpino – è giunto l’elisoccorso dalla centrale operativa di Caiolo (Sondrio), mentre nel secondo caso è giunto l’elicottero dalla centrale di Milano.