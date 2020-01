Desenzano, i carabinieri hanno arrestato un 40enne

mercoledì, 15 gennaio 2020

Desenzano del Garda – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere e arrestato un 40enne albanese. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda (Brescia), a seguito di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un 40enne di nazionalità albanese al fine di accertare la sua identità.

Il riscontro dei rilievi fotodattiloscopici ha consentito di risalire alle esatte generalità, diverse da quelle indicate nel documento fornito ai militari, corrispondenti a soggetto colpito da ordinanza cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Brescia. A carico dell’uomo sono risultati inoltre diversi alias. I Carabinieri quindi lo hanno tratto in arresto e sottoposto a sequestro il documento in suo possesso allo scopo di accertarne l’origine.