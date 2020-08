Desenzano del Garda, raffica di denunce e ritiri patenti da parte dei carabinieri

domenica, 23 agosto 2020

Desenzano del Garda – Controlli straordinari del territorio disposti dal comando Interregionale carabinieri “Pastrengo” di Milano, svolto da 20 militari della Compagnia carabinieri di Desenzano del Garda (Brescia), finalizzato alla prevenzione o repressione dei reati e per verificare corretta applicazione prescrizioni previste dalla vigente normativa per l’emergenza sanitaria Covid-19, con specifico riferimento alle aree di maggiore aggregazione giovanile ed agli esercizi pubblici, sono stati conseguiti i seguenti risultati: tre persone denunciate per “guida sotto l’influenza dell’alcol” con contestuale ritiro dei documenti guida; elevate due sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 186, comma 2°, lettera “a” del Codice della Strada, per “guida sotto l’influenza dell’alcool”; controllate 39 autovetture; identificate 84 persone ed elevate sei contravvenzioni al Codice della Strada.