Delegazione del Land Salisburgo a Bolzano

venerdì, 17 gennaio 2020

Bolzano - Una delegazione del Land Salisburgo, guidata dall’assessore Stefan Schnöll, ha incontrato a Bolzano l’assessore Alfreider. Dialogo su digitalizzazione, asse del Brennero e trasporto pubblico.

(Gli assessori Daniel Alfreider e Stefan Schnöll nella foto credit ASP- Ingo Dejaco)

Infrastrutture stradali, carburanti alternativi, digitalizzazione nel trasporto pubblico: questi alcuni dei temi affrontati ieri sera (16 gennaio) a Bolzano dall’assessore alla mobilità Daniel Alfreider assieme ad una delegazione proveniente dal Land austriaco di Salisburgo e guidata dall’assessore Stefan Schnöll. “Alto Adige e Salisburgo sono territori piuttosto simili per quanto riguarda conformazione geologica, dimensioni, numero di abitanti e di turisti – ha spiegato Alfreider al termine dell’incontro – ed è dunque possibile avviare un confronto e uno scambio sulle diverse modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico”.

La delegazione austriaca si è detta interessata a copiare il modello altoatesino delle carte turistiche di zona, sono stati approfondite anche le tematiche relative a sistemi tariffari, digitalizzazione e infrastrutture stradali. “Rispetto alla Provincia di Bolzano – ha spiegato Alfreider – i Land austriaci hanno più ampi margini di manovra per poter incidere in maniera concreta, e locale, sui transiti internazionali lungo l’asse del Brennero”. La trasferta in Alto Adige della delegazione guidata dall’assessore Schnöll, e accompagnata dal direttore generale di STA (Strutture Trasporti Alto Adige), Joachim Dejaco, si è conclussa con una visita alla funivia del Renon.