Coronavirus, un nuovo decesso in Trentino

mercoledì, 22 settembre 2021

Trento – Purtroppo il bollettino covid registra un altro decesso avvenuto in Trentino: si tratta di una anziana, vaccinata, venuta a mancare in una struttura intermedia. I nuovi contagi individuati nelle ultime ore sono 38. Intanto le guarigioni aumentano di 48 unità e portano il totale a 46.325 e le vaccinazioni questa mattina avevano superato quota 728.143.

Sempre numerosi i tamponi che ieri, fra molecolari e antigenici, hanno superato le 3mila analisi. Nel dettaglio, i molecolari sono stati 657 ed hanno individuato 13 nuovi casi positivi e confermato 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.427, dei quali 25 sono risultati positivi.

Fra i nuovi contagiati ci sono 11 fra bambini e ragazzi (1 di questi non ha nemmeno 2 anni, poi ce ne sono 2 in fascia 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni).

Contagi anche fra gli anziani, in particolare 2 in fascia 60-69 anni e 1 tra 70-79 anni. In ospedale al momento sono 18 i pazienti ricoverati, 3 dei quali si trovano in rianimazione. Ieri c’è stato 1 nuovo ricovero e nessuna dimissione.

Ecco i dettagli delle vaccinazioni relativi a stamani: 728.143 somministrazioni, di cui 337.373 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.890 dosi mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le cifre sono 91.739 e 109.810.