domenica, 18 luglio 2021

Sondrio – Con 28.376 tamponi eseguiti è di 369 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia. Stabili i ricoveri con 31 pazienti in terapia intensiva, esattamente come ieri, e 135 negli altri reparti (-1) con un nuovo decesso registrato nelle ultime 24 ore.