Coronavirus, 47 positivi e un morto da ieri in Alto Adige

mercoledì, 25 marzo 2020

Bolzano – L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige comunica il numero attualizzato dei pazienti infettati dal nuovo Coronavirus, delle quarantene domestiche e delle vittime.

Il Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Sanitaria continua a lavorare a pieno regime per analizzare i tamponi consegnati. Da ieri a questa mattina sono stati analizzati 436 tamponi. Positivi fra questi sono risultati 47.

Il numero delle persone infettate con il nuovo Coronavirus è così salito a 836. Complessivamente ad oggi sono state testate 4.507 persone che sono state sottoposte a 7.067 tamponi.

Ricoverate all’ospedale ci sono 208 persone malate di Covid-19. Ulteriori 29 casi di pazienti ricoverati sono attualmente sospetti.

Nelle terapie intensive degli ospedali dell’Alto Adige sono ricoverate 49 persone malate di Covid-19.

Il numero delle persone contagiate dal nuovo Coronavirus e decedute per complicanze legate ai sintomi del Covid-19 è aumentato ulteriormente. Complessivamente il numero di persone con Covid-19 decedute ammonta a 45. Da ieri si registra solo 1 caso di morte. In quarantena domestica si trovano allo stato attuale 2.852 persone.

Sono 120 le collaboratrici e i collaboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige risultati positivi al test per il nuovo Coronavirus.

Per la prima volta ieri (24 marzo) l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha aggiornato i dati relativi alle persone guarite dalla Covid-19. Le persone infettate dal nuovo Coronavirus che infine nell’arco di 24 ore sono state sottoposte al test e sono risultate negative, valgono come persone guarite. Sulla base di questo principio, in provincia di Bolzano sono guarite finora 45 persone.

I dati in breve:

Tamponi analizzati fra ieri e questa mattina: 436

Tamponi positivi fino a stamattina: 47

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 7.067

Numero complessivo delle persone sottoposte a tampone: 4.507

Casi di persone infettate da Coronavirus: 836

Pazienti con Covid-19 ricoverati nei reparti degli ospedali: 208

Pazienti con Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: 49

Casi sospetti ricoverati: 29

Vittime da ieri a questa mattina: 1

Vittime totali: 45

Persone in quarantena: 2.852

Persone guarite: 45

Collaboratrici e collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test: 120