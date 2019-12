Controlli della Polizia Stradale in Valtellina, quattro patenti ritirate

mercoledì, 25 dicembre 2019

Sondrio – Servizi di controllo della Polizia Stradale in provincia di Sondrio per prevenire la guida in stato d’ebbrezza. Personale della Polizia Stradale, nello svolgimento di un servizio dedicato alla prevenzione del fenomeno della guida in stato d’ebbrezza, espletato principalmente nella Media Valtellina, ha proceduto al ritiro di quattro patenti ed alla conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria di altrettanti conducenti.

Due dei quattro soggetti responsabili, tutti di sesso maschile e residenti in provincia di Sondrio, rispettivamente di 37 e i 30 anni di età, sono stati sottoposti a controllo con precursore ed etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, compreso tra 0,92 g/l e 1,05 g/l e, conseguentemente, sono stati sottoposti all’immediato ritiro della patente di guida per la successiva sospensione amministrativa.

I restanti due conducenti, rispettivamente di 38 e 26 anni di età, residenti in provincia di Sondrio (entrambi già recidivi al reato di guida in stato d’ebbrezza), su cui gli agenti avevano maturato il fondato sospetto che si fossero posti alla guida in condizioni di ebbrezza alcolica, dopo avere manifestato condotte tendenti a posticipare l’attività degli agenti, si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti utili alla verifica del tasso alcolemico e si sono spontaneamente allontanati dal luogo del controllo.

Nei loro confronti è stato pertanto applicato l’art. 186 c. 7 del Codice della Strada, che disciplina il reato di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti relativi alla guida in stato d’ebbrezza, stabilendo una sanzione penale pari al massimo previsto per la guida in stato d’ebbrezza, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo, se di proprietà del conducente. In sostanza non risulta conveniente al soggetto controllato sottrarsi agli accertamenti etilometrici, che potrebbero evidenziare uno stato d’ebbrezza con conseguenze giuridiche comparativamente meno gravi rispetto a quelle previste in caso di rifiuto.