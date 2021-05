Controlli dei carabinieri di Brescia nelle piazze e nei parchi

sabato, 15 maggio 2021

Brescia – Il comando provinciale dei carabinieri nel fine settimana ha predisposto un’intensa attività di controllo in varie zone sensibili della città e del territorio bresciano. I militari dell’Arma, con il supporto delle unità di rinforzo delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) del 3º Reggimento Lombardia, si concentreranno nei luoghi di maggior aggregazione giovanile come piazza Tebaldo Brusato, piazza Vittoria, piazza Arnaldo, il Castello, non tralasciando le fermate della metropolitana e i principali parchi cittadini. Numerosi i controlli effettuati a persone e mezzi, un impegno costante dell’Arma dei Carabinieri anche per garantire il rispetto delle attuali norme anti-covid, in un momento particolarmente delicato a seguito delle prime riaperture.