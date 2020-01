venerdì, 3 gennaio 2020

Chiesa in Valmalenco – Controlli antidroga sulle piste di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), 24 sciatori trovati con droga. I carabinieri della stazione di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) e del comando provinciale di Sondrio hanno riproposto i controlli sugli sciatori avviati lo scorso anno e che avevano dato ottimi risultati.

Durante il blitz compiuto agli impianti di risaliti con cani antidroga 24 persone sono state individuate con la presenza di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana e cocaina) e 10 sono state segnalate alla Prefettura come assuntori. L’attività di controllo proseguirà durante la stagione invernale a Chiesa in Valmalenco e in altre stazioni sciistiche.