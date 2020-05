sabato, 30 maggio 2020

Chiesa in Valmalenco – Addio a Giancarlo Pedrotti, 67 anni, figura di riferimento del Soccorso Alpino in Valmalenco, ma anche in Valtellina. Elettricista di professione, da poco tempo era andato in pensione e oggi – all’ora di pranzo – è stato colto da malore e vani sono stati i soccorsi che sono giunti nella sua abitazione di Chiesa in Valmalenco (Sondrio).

Il soccorso alpino di Chiesa in Valmalenco è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Giancarlo Pedrotti.