Certificato vaccinale falso, carabinieri denunciano una pusterese

giovedì, 23 settembre 2021

San Vigilio – I militari della Stazione Carabinieri di Brunico hanno denunciato una donna di San Viglio per il reato di falso in atto pubblico.

L’indagine è partita con l’inizio dell’anno scolastico. La donna, mamma di un bimbo piccolo, aveva l’obbligo di presentare un certificato vaccinale alla scuola materna ove il bimbo è iscritto. La dirigente scolastica, insospettita dal documento che non appariva genuino, si è rivolta all’ASDAA. Il certificato è quindi risultato essere falso ed è finito dai carabinieri che lo hanno sottoposto a sequestro e, verificato che il bambino non aveva ricevuto i vaccini indicati del documento presentato dalla madre alla scuola, hanno denunciato la donna, una 35enne pusterese, alla Procura della Repubblica di Bolzano ipotizzando il reato di falso materiale in atto pubblico.