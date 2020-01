sabato, 18 gennaio 2020

Cavareno – Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio a Cavareno (Trento). Un operaio di un’azienda agricola è caduto da oltre tre metri ed ha picchiato violentemente la testa, riportando gravi traumi.

Sul posto sono giunti un’ambulanza, l’eliambulanza del 118 Trentino Emergenza e i carabinieri. L’operaio – 58 anni, residente in zona - è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’infortunio sul lavoro.