Brescia, i giudici: Gezim Sallaku può restare in Italia

mercoledì, 21 luglio 2021

Brescia – L’imprenditore Gezim Sallaku può restare in Italia. La decisione è del tribunale civile di Brescia, che ha annullato un provvedimento del Questore di Brescia che in primavera aveva firmato un decreto di espulsione ritenendo l’imprenditore “socialmente pericoloso”. Il provvedimento della sezione civile del tribunale di Brescia, fa seguito a quanto stabilito lo scorso 9 aprile dalla Corte d’Appello di Brescia che aveva autorizzato la permanenza in Italia di Gezim Sallaku per essere vicino al figlio minorenne.

La decisione del tribunale civile è legata al processo in sede penale che vede coinvolto l’imprenditore originario dell’Albania, ora residente sul Sebino ed ex patron del Darfo Calcio. Secondo i giudici, fino alla conclusione di quel processo, è sospeso l’efficacia del decreto di espulsione e Gezim Sallaku può restare in Italia.