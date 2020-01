Brescia, furto in auto: due fermati dalla Polizia

giovedì, 2 gennaio 2020

Brescia – La Polizia di Brescia ferma un uomo ed una donna autori del furto di sci all’interno di un’autovettura. Gli agenti della Volante Carmine della Questura di Brescia hanno arrestato in flagranza di reato due giovani italiani, R.D., 37 anni, e una 29enne L.C.. I due, dopo aver effettuato un furto a bordo di un’auto parcheggiata in Via Torino, si sono impossessati di un borsone contenente degli sci e vari indumenti utili a sciare.

Immediatamente giunti sul posto, gli Agenti della Volante sono riusciti ad intercettare le persone in fuga, bloccandoli nella vicina via Fura. Subito dopo, i poliziotti hanno accertato – anche attraverso la refurtiva recuperata – che l’uomo e la donna fermati, erano i responsabili del furto aggravato avvenuto poco prima all’interno dell’autovettura parcheggiata in Via Torino.

Pertanto i due sono stati accompagnati in Ufficio per gli accertamenti di rito, al termine dei quali venivano tratti in arresto per furto aggravato. Nella giornata odierna è stato convalidato l’arresto in sede di giudizio per direttissima.