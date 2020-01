Brescia: ennesima rissa in un bar, sospesa la licenza per 30 giorni

giovedì, 9 gennaio 2020

Brescia - Disposta dal Questore della Provincia di Brescia, ed eseguita da personale della Divisione P.A.S.I. insieme alla Squadra Volante, nella mattinata di oggi, la sospensione della licenza del “Bar Migliore”, situato nel quartiere Carmine, in questa via San Faustino.

Il provvedimento fa seguito ad una prima sospensione, di sei giorni, disposta nel 2017, e scaturisce dagli esiti dei numerosi controlli posti in essere dalla Questura Brescia in un particolare contesto urbano quale quello della zona del Carmine, finalizzati a contrastare situazioni di degrado e pregiudizio ambientale legate alla riconosciuta natura del bar in questione quale luogo di ritrovo per avventori di differenti nazionalità che erano soliti porre in essere schiamazzi, contese di ogni tipo, ed in generale situazioni di pregiudizio per la sicurezza collettiva degli abitanti del circondario.