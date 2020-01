Brescia: 35enne ucciso per vendetta

venerdì, 3 gennaio 2020

Brescia – Omicidio per vendetta. E’ questa l’ipotesi su cui lavorano gli inquirenti dopo quanto accaduto questa sera in via Maggia a Brescia. Inizialmente si pensava a un incidente stradale. I carabinieri del comando provinciale, che hanno effettuato i rilievi e raccolto testimonianze, hanno scoperto la lite al campo nomadi prima dell’investimento. Una lite tra cognati e uno dei tre feriti ha inseguito il 35enne, l’ha travolto e ucciso. Tutti i protagonisti sono nomadi. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Brescia Barbara Benzi. Fermato l’investitore.