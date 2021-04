Brennero, arrestato 21enne spacciatore che “agiva” nella zona del Garda

venerdì, 30 aprile 2021

Brennero – Personale del commissariato di Brennero arresta uno spacciatore: si tratta di un cittadino albanese molto attivo sul lago di Garda.

Durante i controlli quotidiani, rafforzati in questo periodo anche in considerazione delle verifiche da svolgere per l’applicazione della normativa anti Covid-19, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese, V.D. di 21 anni.

Lo stesso stava facendo ingresso in Italia a bordo di un treno regionale proveniente da Innsbruck. Appena sceso dal convoglio, i suoi documenti e quelli di altri soggetti sono stati controllati. Le verifiche hanno permesso di accertare che nei suoi confronti pendeva un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Verona del novembre 2020 per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto identificato quale soggetto attivo nella zona del lago di Garda. L’uomo veniva pertanto arrestato e condotto presso il Carcere di Bolzano.