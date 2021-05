Berzo Inferiore, scontro tra auto nella notte: due feriti

domenica, 16 maggio 2021

Berzo Inferiore – Scontro tra auto nella notte, due persone coinvolte. Lo schianto è avvenuto in via Manzoni a Berzo Inferiore (Brescia) poco prima delle 23 ed immediata è stata la richiesta d’intervento al 112 NUE con l’invio sul posto di un’ambulanza di base di Camunia Soccorso, giunta dalla sede di Darfo Boario, e di un mezzo di soccorso avanzato di 2° livello. I conducenti delle auto coinvolte – 43 e 59 anni – sono stati stabilizzati sul posto con le prime cure da parte dell’equipe medica del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Esine per accertamenti.