giovedì, 11 giugno 2020

Bagnolo Mella – Nella notte due squadre dei vigili del fuoco di Brescia, con due supporti autobotte sono state inviate a Bagnolo Mella nella Cascina Revolto per l’incendio di un fabbricato adibito a ricovero fieno. Nell’incendio è stato coinvolto, oltre alle balle di fieno, un mezzo agricolo. Non si registrano feriti. La bonifica e messa in sicurezza dai vigili del fuoco.