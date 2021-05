Atto vandalico a Giorgio Nones, la solidarietà di Coldiretti Bolzano

mercoledì, 12 maggio 2021

Bolzano – “A nome di Coldiretti Bolzano esprimo vicinanza e massima solidarietà al nostro socio Giorgio Nones, vittima nei giorni scorsi di un grave atto intimidatorio”. Queste le parole di Luca Rossi, presidente di Coldiretti Bolzano, in riferimento all’azione vandalica messa in atto ai danni del vicesindaco di Egna Giorgio Nones, a cui ignoti nei giorni scorsi hanno bucato 10 gomme di 3 trattori nella rimessa agricola di sua proprietà.

“Si tratta – continua il presidente – di azioni violente che non fanno parte dei nostri valori e della nostra cultura contadina, messe in atto da persone vigliacche che si nascondono dietro l’anonimato. Giorgio Nones è una persona apprezzata per il suo impegno sia nel settore agricolo che nell’amministrazione pubblica, un esempio per tante persone e per tanti giovani che vogliono partecipare attivamente alla vita della propria comunità. Auspichiamo che le forze dell’ordine riescano a rintracciare i malintenzionati e che essi vengano sanzionati severamente”.