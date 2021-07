Alta Valtellina: arresti e denunce dei carabinieri di Tirano

giovedì, 22 luglio 2021

Tirano – Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Tirano in Alta Valtellina: due arresti, tre denunce in stati di libertà e quattro segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Tirano hanno arrestato MC, 33enne del posto, con diversi precedenti in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. L’uomo da diversi mesi era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una coppia di Sondalo per stalking ma le ripetute violazioni a tale obbligo hanno portato i militari dell’Arma a chiedere alla Procura di Sondrio un aggravamento della misura cautelare che veniva accordata al fine di tutelare la coppia.

F.D. pluripregiudicato 53enne è stato invece arrestato per ordine di carcerazione per reati relativi agli stupefacenti, dovendo scontare una pena di cinque anni. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto preso il carcere di Sondrio.

In tema di sicurezza stradale, 2 sono stati i denunciati: si tratta di un 60enne di Tirano che ha provocato un incidente stradale dopo aver assunto benzodiazepine e di un marocchino 34enne il quale, sebbene presentasse evidenze di alterazione psicofisica, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento volto alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza alcolica o dell’alterazione da uso di sostanze stupefacenti. Già a fine maggio, il 34enne era stato segnalato in centro a Tirano da alcuni cittadini che avevano allertato la pattuglia della locale Compagnia Carabinieri. Alla vista dei militari, l’uomo diventò immediatamente aggressivo e, in stato di agitazione, fu trasportato presso l’ospedale di Sondrio.

C’è l’abuso di alcool alla base dell’intervento in piena notte il 18 luglio scorso da parte dei Carabinieri del Comando di Livigno presso il punto di primo soccorso del Piccolo Tibet. Un 37enne originario del Marocco, ubriaco, in stato di alterazione e senza mascherina, ha inveito contro i militari chiamati a riportare la calma e l’ordine: dovrà rispondere di ubriachezza, inosservanza dell’obbligo di uso dei dispositivi di protezione ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

In tema di lotta alla droga quattro i segnalati alla prefettura di Sondrio quali assuntori di sostanze stupefacenti: uno studente 18enne di Teglio ed un barman 19enne dell’Alta Valle trovati entrambi in possesso di una modica quantità di hashish, una 48enne ed un 37enne di Tirano trovati in possesso di una modica quantità di eroina.