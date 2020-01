Alpinista precipita in un canalone della Val Gerola, è grave

giovedì, 2 gennaio 2020

Gerola – Alpinista di 61 anni precipita in un canalone ghiacciato per circa 300 metri sulle Orobie Valtellinesi, in Comune di Gerola (Sondrio) e riporta gravi traumi. L’allarme è scattato oggi e sul posto sono giunti l’elicottero dalla centrale operativa di Bergamo, il Sagf della Guardia di Finanza di Sondrio e il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna che hanno recuperato il 61enne. Successivamente è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con una prognosi riservata.