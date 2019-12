Tre Ville: travolti da valanga scialpinisti, un morto e un ferito grave

domenica, 29 dicembre 2019

Tre Ville – Uno scialpinista morto e un altro ricoverato in grave stato di ipotermia all’ospedale di Trento e altri due illesi. E’ il primo bilancio dopo la valanga caduta nella tarda mattinata nel gruppo del Brenta in Val Rendena in Trentino. Il gruppo, dalla prima ricognizione, sono stati travolti dalla neve quando si trovavano poco sopra il rifugio Tuckett. Stavano sciando fuoripista quando nella zona dello Spallone dei Mezzodì si è staccata la valanga.

A dare l’allarme i compagni della vittima, sotto schock Sul posto si sono recati i tecnici del Soccorso alpino Trentino, l’equipe del 118 Trentino Emergenza e l’elicottero dei vigili del fuoco di Trento che hanno recuperato la vittima e il ferito e accompagnato a valle gli altri due del gruppo.