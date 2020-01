Sant’Antonio di Mavignola festeggia il patrono, gli eventi

martedì, 14 gennaio 2020

Sant’Antonio di Mavignola – La Comunità di Sant’Antonio di Mavignola, frazione di Pinzolo (Trento), venerdì 17 gennaio festeggia il patrono. La festa è molto sentita anche dagli allevatori della valle, i malgari infatti ogni anno si recano in processione nella chiesetta per la celebrazione della Santa Messa, in programma alle 10. Nel pomeriggio alle 14.30 la processione, allietata dai canti dalla banda comunale di Pinzolo.

Una consuetudine considerata di buon auspicio per la pratica dell’allevamento, che in Val Rendena vanta tradizioni e peculiarità millenarie. La processione, con la statua del Santo portata a braccia, scortata dal Gruppo Alpini e dai Vigili del Fuoco, si snoderà per le vie del paese fino alla chiesetta di Sant’Antonio nell’omonima piazza. Ad allietare la festa le numerose le iniziative organizzate dalla Pro Loco G.S. Mavignola.

Il programma

Ore 9: apertura vaso della fortuna

Ore 10: Santa Messa

Ore 14.30: processione con la Banda comunale di Pinzolo, accompagnata dagli Alpini, a seguire “Canto del miracolo di Sant’Antonio” per le vie del paese

Ore 15.30: fattoria didattica presso il Parco Adamello Brenta e attività per bambini

Ore 16: presentazione del libro “Acta Montium-Le malghe delle Giudicarie” di Michele Bella

Ore 21.30: spettacolo Piromusicale “Note d’Incanto” in località Brenz

A seguire Los Locos Armando’s Party con la Rock Cover Band

Vin brulé della sagra offerto a tutti i presenti e nei ristoranti si potranno degustare specialità gastronomiche trentine e la tradizionale “Trippa di Sant’Antonio”.