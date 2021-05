Mille volontari hanno pulito il Sarca da Campiglio a Torbole 

domenica, 16 maggio 2021

Sarche di Madruzzo – Pulito il Sarca da Madonna di Campiglio a Torbole (Trento). Oltre mille volontari hanno partecipato all’iniziativa “La Sarca tutta nuda” promossa dall’Associazione altogardesana di promozione sociale “Rotte Inverse” che hanno rilupito il fiume lungo i suoi 78 chilometri e quattordici diversi Comuni. “Un bell’esempio di senso civico”, è il commento al termine dell’iniziativa.

“C’è sempre un buon motivo per ringraziare il nostro volontariato. Oggi ne abbiamo uno in più: mettere al centro l’ambiente come bene collettivo è un grande insegnamento civico che merita un forte applauso”, afferma il vicepresidente e assessore all’ambiente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina rivolgendosi ai volontari che hanno dedicato il loro tempo, armati di sacchetti della spazzatura, per ripulire l’alveo de La Sarca.

Un’ottantina di chilometri, da Madonna di Campiglio a Torbole che si sono trasformati nel campo dove uomini, donne e ragazzini hanno dato battaglia contro l’incuria e l’abbandono dei rifiuti. “Un plauso all’Associazione Rotte Inverse del Basso Sarca guidata da Daniele Monetti – conclude Tonina – ed alle tante realtà associative e comunali che hanno aderito all’iniziativa all’insegna del principio che “insieme si può fare”.